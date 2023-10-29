300 dağcı, Cumhuriyet'in 100. yılını Keldaz Dağı'na tırmanarak kutladı Havalimanı'nda 100'üncü yıl coşkusu
Kaynak: AA
Osmaniye'de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 300 dağcı, 2 bin 200 metre yüksekliğindeki Keldaz Dağı'na tırmandı, zirveye diktikleri 6 metrelik göndere Türk bayrağını çekti.
Osmaniye, Şanlıurfa ve Gaziantep'ten gelen dağcılar, ilk olarak Zorkun Yaylası'nda kamp kurdu. Daha sonra jandarma komando timlerinin de eşlik ettiği dağcılar, Keldaz Dağı'nın zirvesine yürüyüş gerçekleştirdi.
2 bin 200 metre yüksekliğindeki zirvede toplanan grup, İstiklal Marşı'nı okudu, zirveye diktikleri 6 metre uzunluğundaki göndere Türk bayrağını çekti.
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