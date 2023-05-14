30 yıl sonra bir ilk! Terör nedeniyle boşaltılmıştı, köylerine dönen vatandaşlar oy heyecanı yaşadı

Terör nedeniyle yıllar önce Şenyayla bölgesindeki topraklarını bırakarak Muş ve batı illerine göç eden Kayalısu sakinleri, huzurun sağlanmasıyla köylerine geri dönerek yaşamaya başladı.

Göç sonrası birçok seçimde farklı noktalarda oy kullanmak zorunda kalan vatandaşlar, 30 yıl aradan sonra ilk defa köylerinde sandık başına gitmenin heyecanını yaşadı.

Kayalısu Köyü Muhtarı Bilal Erez, AA muhabirine, terör olayları nedeniyle yıllar önce terk ettikleri köylerine dönüş yaptıklarını söyledi.

İlk defa Kayalısu köyünde oy kullandığını belirten Erez, "Köylerimize geri dönüşler başladığı için bu yıl ilk defa burada oy kullanıyoruz. Köyde seçime yoğun ilgi var. Vatandaşlarımız gelip oyunu kullanıyor. Allah devletimize, milletimize hayırlı, uğurlu etsin. Kazasız belasız atlatırız inşallah. Daha önce taşımalı olarak diğer köylerde ve Muş'ta oy kullanıyorduk. Bütün vatandaşlarımız burada. Sırayla oyumuzu kullanıyoruz." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Kerem Avcı ise 30 yıldır Kayalısu köyünde oy kullanamadığını ifade ederek, "Bu yıl köyümüzde oy kullanıyoruz. Devletimizden memnunuz. Terör nedeniyle köyümüzü terk etmiştik. Geri dönüşlerle köyümüze yerleştik. İnşallah bundan sonra güzel olacak." dedi.