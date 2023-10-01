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30 yıl aranın ardından ilk kez geldiler: BM misyonu Karabağ'da
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01 Ekim 2023 Pazar 23:21:00 - Güncelleme:01 Ekim 2023 Pazar 23:21:00

30 yıl aranın ardından ilk kez geldiler: BM misyonu Karabağ'da

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili kurumlarının temsilcilerinden oluşan misyonu Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine geldi.

BM'nin ilgili kurumlarının temsilcilerinden oluşan misyonu, incelemelerde bulunmak üzere Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine geldi.

Ağdam-Hankendi güzergahı ile bölgeye ulaşan misyon, Laçın'daki sınır kontrol noktasında ve Hankendi şehrinde incelemelerde bulundu.

BM misyonunun bu ziyareti, bölgeye yaklaşık 30 yıl aranın ardından gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Azerbaycan ordusunun gerçekleştirdiği antiterör operasyonu sonrasında bölgedeki durumu görmeleri için BM'nin ilgili kurumlarından oluşan bir heyeti Azerbaycan'a davet ettiklerini duyurmuştu.

Hacızade, BM Mukim Koordinatörlüğünün himayesi ve "BM-Azerbaycan Sürdürülebilir Kalkınma İşbirliği Çerçevesi 2021-2025" uyarınca hayata geçirilecek ziyaret kapsamında heyetin, Azerbaycan'ın bölgedeki insani faaliyetlerini, altyapı çalışmalarını, yasa dışı Ermeni güçlerinin silahsızlandırılması sürecini ve mayın tehlikesini yerinde izleyeceğini aktarmıştı.

Etiketler : BM Karabağ misyonu Azerbaycan
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