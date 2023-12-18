30 milyon liralık dolandırıcılık operasyonunda 5 tutuklama
Kaynak: AA
Kütahya ve Mersin'de düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin, yüksek kar vaadiyle çok sayıda kişiyi yaklaşık 30 milyon lira dolandırdıkları öğrenildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kütahya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şirket kurarak internet üzerinden yüksek karlı yatırım vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Şüphelilerin Kütahya ve Mersin'deki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli dijital dokümanlar ele geçirdi.
Gözaltına alınan O.K, A.E, K.G, R.B. ve A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerin, yüksek kar vaadiyle çok sayıda kişiyi yaklaşık 30 milyon lira dolandırdıkları öğrenildi.
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