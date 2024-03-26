30 ilde Bozdoğan-17 operasyonu: 147 DEAŞ şüphelisi yakalandı
30 ilde DDEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 147 şüpheli yakalandı.
30 ilde DDEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 147 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin haklarında geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri, çatışma bölgelerinde silahlı faaliyet gösterdikleri ve terör örgütüne finans sağladıkları tespit edildi.
Operasyonlar sonucu: çok miktarda döviz, örgütsel döküman ve dijital materyalle el konuldu.
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