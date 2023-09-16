30 bine çoban bulamadılar

Büyükbaş hayvan sahipleri aylık 30 bin lira maaşla çoban bulamayınca çözümü nöbetleşmekte buldular.



Dolgun maaşa rağmen, çoban olmak isteyeni bulmak zorlaştı. Aylık 30 bin TL teklif edilse de çoban bulmak imkânsız hale geldi. Sivas'ta çoban bulamayan köylüler nöbet sırası oluşturarak köyde bulunan hayvanları yaylıma çıkarıyor.

Merkeze bağlı Gaziköy'de yaşayan büyükbaş hayvan sahipleri hayvanlarını otlatacak çoban bulamayınca kendileri yaylıma çıkarmaya kara verdi. Kendi aralarında sıra sistemi kuran köylüler, hayvanlarını meralarda otlatıyor.