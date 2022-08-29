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29 Ağustos 2022 Pazartesi 16:49:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2022 Pazartesi 16:49:00

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kaynak: AA

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Ankara Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de "Devlet Töreni" ve TBMM tören alanından Ulus Eski TBMM binasına kadar olan güzergahlarda "Resmigeçit Töreni" düzenlenecek.

Etkinlikler nedeniyle bugün saat 23.00'ten itibaren Atatürk Bulvarı'nda Kuğulu Kavşağı ile Ulus Meydanı arasındaki ulaşım, Ulus istikametine doğru tek yönlü sağlanacak.

30 Ağustos Salı günü saat 06.00'dan itibaren de Dikmen Caddesi (Genelkurmay Kavşağı-Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü, İsmet İnönü Bulvarı (Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi-Akay Kavşağı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü, Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşağı-Ulus Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü, İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi kesişimi ile İstiklal Caddesi-Atatürk Bulvarı kesişimi arası ve açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü, Cumhuriyet Caddesi (Ulus Meydanı-Gar Kavşağı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü, Çankırı Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü, GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı-Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü, Ziya Gökalp Caddesi (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı-Kolej Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü, Milli Müdafaa Caddesi (Genelkurmay Kavşağı-GMK Bulvarı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Spor Park Sokak, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü ve ihtiyaç duyulması halinde Kazım Karabekir Caddesi (Celal Bayar Bulvarı'na bağlantı sağlayan yan varyantları-Anadolu Meydanı arası) ile bu caddeye açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü, ve Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı-Anadolu Meydanı arası) ile bu caddeye açılan tüm cadde ve sokaklar da çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacak.

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiye edildi.

Etiketler : ankara valiliği 30 ağustos zafer bayramı yollar trafiğe kapatılacak
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