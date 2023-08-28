30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanacak

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla bu akşam Afyonkarahisar'da başlayacak konserler 9 Eylül'de sona erecek.

Bu kapsamda yarın da Afyonkarahisar ile Balıkesir ve Kırklareli'nde, 30 Ağustos'ta Ankara, İstanbul, İzmir, Malatya, Erzincan, Tekirdağ, Erzurum, Samsun, Antalya, Kocaeli, Muğla, Mersin ve Çanakkale'de, 31 Ağustos'ta İstanbul'da, 1 Eylül'de Edirne, Adana ve İstanbul'da, 2 Eylül'de Trabzon'da, 3 Eylül'de Bayburt'ta, 6 Eylül'de Tekirdağ, Kars ve İstanbul'da, 8 Eylül'de Ankara ve KKTC'de, 9 Eylül'de de İstanbul'da bando konserleri verilecek.