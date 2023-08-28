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30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanacak
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28 Ağustos 2023 Pazartesi 20:39:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2023 Pazartesi 20:39:00

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanacak

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla birçok ilde ve KKTC'de bando konserleri verilecek.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla bu akşam Afyonkarahisar'da başlayacak konserler 9 Eylül'de sona erecek.

Bu kapsamda yarın da Afyonkarahisar ile Balıkesir ve Kırklareli'nde, 30 Ağustos'ta Ankara, İstanbul, İzmir, Malatya, Erzincan, Tekirdağ, Erzurum, Samsun, Antalya, Kocaeli, Muğla, Mersin ve Çanakkale'de, 31 Ağustos'ta İstanbul'da, 1 Eylül'de Edirne, Adana ve İstanbul'da, 2 Eylül'de Trabzon'da, 3 Eylül'de Bayburt'ta, 6 Eylül'de Tekirdağ, Kars ve İstanbul'da, 8 Eylül'de Ankara ve KKTC'de, 9 Eylül'de de İstanbul'da bando konserleri verilecek.

Etiketler : 30 ağustos zafer bayramı milli savunma bakanlığı
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