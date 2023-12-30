3. Uluslararası Araştırma-Geliştirme ve Tasarım Konferansı düzenlendi

3. Uluslararası Araştırma-Geliştirme ve Tasarım Konferansı (NightWatch RDCONF 2023) ARGEMİP (Arge Merkezleri iletişim İşbirliği Platformu), Türkiye Bilişim Derneği ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi desteği, NIGHTWATCH'un isim sponsorluğunda Orclever Science&Research Group tarafından İstanbul Bilgiyi Ticarileştirme Merkezinde düzenlendi.

Arge ve Tasarım Merkezleri odaklı ve kapsamında III. Arge ve İnovasyon Ödüllerinin verildiği ilk ve tek prestijli bilimsel kongre olan III. Uluslararası Araştırma-Geliştirme ve Tasarım Konferansı (NightWatch RDCONF 2023) ARGEMİP (Arge Merkezleri iletişim İşbirliği Platformu), Türkiye Bilişim Derneği ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi desteği, NIGHTWATCH'un isim sponsorluğunda Orclever Science&Research Group tarafından İstanbul Bilgiyi Ticarileştirme Merkezinde düzenlendi.

Türkiye'nin önde gelen Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine sahip firmalarını ve akademisyenleri bir araya getiren kongre 180 proje sunumu ve proje ödül töreniyle 3 gün süre ile gerçekleştirildi.

Kongreye Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Bell Laboratuvarındaki Türk bilim insanı Dr. Elif Kaya uzak bağlantı ile katıldı. ABD'deki ARGE süreçleri üzerine bilgilendirmede bulundu.

Kongre Başkanı Doç. Dr. Zeki Oralhan global oyuncu olmanın Ar-Ge yatırımları ile mümkün olduğunu ve firmaların geliştirdikleri ürünlerin bilimsel altyapısının olduğunu bu gibi platformlar ile dünyaya duyurabildiklerini dile getirdi.

Argemip Yürütme Kurulu Üyesi Orhan Ünal Arge Merkezlerinin ekosistem içerisinde olmazsa olmaz bir yapı da olduğunu vurguladı.

Ayrıca TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın kongreye mesajını iletti. Mesajda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından yürütülen Türkiye Yeşil Sanayi Projesine, 450 milyon dolarlık finansmanın tahsis edildiği ve Sanayinin Yeşil Dönüşümüne TÜBİTAK -TEYDEB 175 milyon dolarlık finansman ile destekleyecekleri proje çağrıları hakkında bilgiler verildi.

Kongre kapsamında En iyi Ar-Ge ve İnovasyon Projeleri 2023 Ödülleri 10 farklı kategoride sahibini buldu.