3 tonluk boğalara 680 bin lira!
Kaynak: AA
Kurban Bayramı'na sayılı gün kala vatandaşların kurban pazarlıklarındaki pazarlıkları son hızıyla sürüyor. Son olarak Kocaeli'de ağırlıkları 3 tona yakın olan üç kurbanlık boğaya toplamda 680 bin lira ödendi.
Kocaeli'de bir kurban pazarında yaklaşık 3 ton ağırlığındaki 3 boğa, 680 bin liraya alıcı buldu.
Vatandaşlar, Kurban Bayramı'na sayılı gün kala kurban pazarlarında pazarlıklarına devam ediyor.
Besicilerce özenle beslenen kurbanlık hayvanlar, kurban pazarlarında satışa çıkarılıyor.
PAŞA İÇİN 225 BİN ÖDENDİ!
Pazarda cüssesi ve ırkı nedeniyle ilgi odağı haline gelen Paşa isimli boğa, 225 bin liraya satıldı.
1 ton 40 kilogram ağırlığındaki Paşa, pazarın gözdesi oldu.
900 KİLOLUK TORAMAN'A 225 BİN LİRA!
Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Alıç köyünden gelen Turan Baş'ın yetiştirdiği 900 kilogram ağırlığındaki "Toraman" isimli boğa da 225 bin liraya alıcı buldu.
BİR DİĞER PAŞA DA GİRESUN'DAN
Giresun'dan gelen Ömer Uzun'un beslediği 950 kilo ağırlığındaki "Paşa" isimli boğa ise 230 bin liraya satıldı.