05 Aralık 2023 Salı 18:58:00 - Güncelleme:05 Aralık 2023 Salı 18:58:00
3 PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu
MSB: Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu.
MSB: Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu.
- 3 PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu
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