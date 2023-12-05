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3 PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu
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05 Aralık 2023 Salı 18:58:00 - Güncelleme:05 Aralık 2023 Salı 18:58:00

3 PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu

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MSB: Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu.

MSB: Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu.

Etiketler : msb terörist teslim olma
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