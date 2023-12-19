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19 Aralık 2023 Salı 08:09:00 - Güncelleme:19 Aralık 2023 Salı 08:09:00

3 organize suç örgütü elebaşı Kafes-21 operasyonlarıyla yakalandı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2'si İnterpol tarafından hakkında kırmızı bülten bulunan, 1'i difüzyon mesajı (acil yakalama mesajı) ile aranan 3 suç örgütü elebaşının yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde güvenlik güçlerince Alanya ve İstanbul'da düzenlenen Kafes-21 Operasyonu'nda söz konusu şüphelilerin yakalandığını belirtti.

Uluslararası organize suç örgütleri, zehir tacirleri ve çetelere nefes aldırmayacaklarını vurgulayan Yerlikaya, emniyet güçlerince Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alınan Thomas Josef Konrad'ın kırmızı bültenle arandığını, Polonya'da uyuşturucu ticareti yaptığını, Fas'tan İtalya ve İspanya'ya yüklü miktarlarda getirdikleri uyuşturucu maddeleri bu ülkelerden daha düşük miktarlarda diğer Avrupa ülkelerine sevk eden organize suç örgütünün elebaşı olduğunu kaydetti.

Bakan Yerlikaya, kırmızı bültenle Çin'de "dolandırıcılık ve yasadışı örgüt faaliyetleri" suçundan aranan Jinking Peng'in İstanbul'un Fatih ilçesinde yakalandığını açıkladı.

Difüzyon mesajı ile aranan Daniel Alexander Muller'in de Almanya'da 1 ton kokainin ele geçirildiği operasyonun firari şüphelisi olarak arandığını ve İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde gözaltına alındığını aktaran Bakan Yerlikaya, "Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız." ifadelerini paylaştı.

Etiketler : ali yerlikaya kırmızı bülten suç örgütü elebaşı kafes operasyonları
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