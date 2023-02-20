3 milyon 400 bin aracı geri çağırdı

3 milyon 400 bin aracı geri çağırdı

ABD Yol Güvenliği Teşkilatı, Tesla'nın tam otonom sürüş özelliğiyle donatılan 362 binden fazla aracı geri çağıracağını açıkladı. Tesla, 2018 yılından bu yana toplam 3 milyon 400 bin aracı geri çağırdı.

