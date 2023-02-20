20 Şubat 2023 Pazartesi 17:49:00 - Güncelleme:20 Şubat 2023 Pazartesi 17:49:00
3 milyon 400 bin aracı geri çağırdı
Elektrikli otomobil dünyasının öncülerinden olan Tesla, birçok kişi tarafından sektörün en iyisi olarak kabul ediliyor. Ancak şirketin modelleri, güvenilir olarak bilinse de zaman içerisinde çok kez hata gösterdi.
ABD Yol Güvenliği Teşkilatı, Tesla'nın tam otonom sürüş özelliğiyle donatılan 362 binden fazla aracı geri çağıracağını açıkladı. Tesla, 2018 yılından bu yana toplam 3 milyon 400 bin aracı geri çağırdı.