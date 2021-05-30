  • BIST
    1422.06
  • Dolar
    8,5751
  • Euro
    10,4737
  • Altın
    524,2530
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hedef toplumsal bağışıklık
Sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 594 bin 306'ya yükseldi
3 kritik soruya 3 kritik yanıt... Bakan Selçuk'tan flaş açıklamalar
İsrail'in katliamlarına sansür uygulayan Twitter ve Facebook'tan itiraf
Türkiye'den bir ilk daha! Yarın göreve başlıyor
Yunan medyasına ders gibi cevaplar!
Katil İsrail'in şehit ettiği Filistinli kızın son resminde yürek burkan ayrıntı
İsrail'i uyardılar... "Tel Aviv'i vururuz"
Kandil'den gizli e-posta! Terör destekçileri kırmızı listede
Koronavirüs laboratuvarda mı geliştirildi?
Azerbaycan'daki 3 maden yatağını Türk şirketleri işletecek
Türkiye farkını ortaya koydu!
Tatil yok, çalışmaya devam
Pilotun güllü terapi bahçesi
40 yıllık ödüllü kan bağışçısı
Yol arkadaşını bulana ödül verecek
Misafir odasında sınıf
Mavi Tik yoğunluğu
Z kuşağıyla gelen şöhret
4 maske bir siperlikle uçtu
1162 terörist etkisiz hale getirildi
Ünlü olmak kolay kalıcı olmak zor
Gözyaşlarıyla doğum günü kutlaması
30 Mayıs 2021 Pazar 17:43:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2021 Pazar 17:43:00

3 kritik soruya 3 kritik yanıt... Bakan Selçuk'tan flaş açıklamalar

ABONE OL

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Bu yıl telafi eğitimi var mı?' , 'Karneler ne zaman verilecek?' ve 'Okullar ne zaman açılacak?' sorularını cevapladı.

OKULLAR YA DA UZAKTAN TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bunun kararı Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı ve sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bu hafta başında netleşecek. Tabii Sağlık Bakanlığı'nın ve diğer ilgili bakanlıkların görüşleri de var. Tek başımıza alacağımız bir karar değil.

MEB OLARAK HAZİRAN'DA YÜZ YÜZE TELAFİ EĞİTİMİ İSTİYORUZ

Soru: Peki sizin görüşünüz nedir? Milli Eğitim Bakanlığı telafi eğitimi konusunda ne düşünüyor?

Bakan Selçuk, Hürriyet'in sorularını yanıtladı: Biz telafi eğitiminin haziran ayı başında başlamasını ve yüz yüze olmasını istiyoruz. Çünkü burada çocukların akademik eğitimlerinin telafisinden çok, onların psikolojik ve fiziksel telafileri bizim için önemli. Akranlarıyla oynamayan, evlere kapanan çocukları özgüvenleri açısından ruhsal olarak geliştirmeliyiz. Bu da yüz yüze olur.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İklim koşulları açısından okulların ağustos ayında açılması bize göre doğru değil. O nedenle okulları sonbaharda yani eylül gibi (yüz yüze eğitime) açmayı planlıyoruz.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Bakan Selçuk önceki gün yaptığı açıklamada okullar ne zaman kapanacak sorusunu da yanıtlamış ve "Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak. Karneler de bu tarihte verilecek. Arzumuz karneleri çocuklarımıza yüz yüze vermek. Ancak böyle bir durum söz konusu olmazsa karneleri dijital olarak vereceğiz" demişti. Nihai kararın 1 Haziran için belirlenen normalleşme planının da olacağı Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında verilmesi bekleniyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunacak.

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE YAZ KAMPLARI GELİYOR

"Öğretmenlerimiz çok yoruldu. Şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığı ile konuşuyoruz. Tematik kamplarda onları ağırlamak istiyoruz. Yaz kampları halinde. Tabii olanaklarımız dahilinde ve isteğe bağlı."

Etiketler : milli eğitim bakanı ziya selçuk pandemi koronavirüs
Fenomenlerle rekor geliyor!

Fenomenlerle rekor geliyor!
İkinci sezonda kadro dışı

İkinci sezonda kadro dışı
İlk yolcuları ünlü

İlk yolcuları ünlü
Eurovision hayali var

Eurovision hayali var
Bir gecede nakarat

Bir gecede nakarat
Finalde özür diledi

Finalde özür diledi
Sadece arkadaşız

Sadece arkadaşız
Fotoşop değil gerçeğim!

Fotoşop değil gerçeğim!
Annem kanseri yendi

Annem kanseri yendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER