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22 Mayıs 2024 Çarşamba 11:30:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2024 Çarşamba 11:30:00

3 kitap muzır yayın ilan edildi

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Disney Esrarengiz Kasaba Günlük 3", "Farklı Olmaya Cesaret Eden Erkek Çocuklarına Hikayeler" ve "Yaramaz Evin Yeni Misafirleri" isimli kitapları muzır yayın ilan etti.

Çocukları, Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Alex Hirsch tarafından yazılan, Derya Din tarafından çevirisi yapılan, Beta Kids Yayıncılık tarafından 2020'de basılan "Disney Esrarengiz Kasaba Günlük 3" kitabı, Ben Brooks tarafından yazılan, Quinton Winter tarafından resimlenen, Sabire Pınar Acar tarafından çevirisi yapılan ve Eksik Parça Yayınları tarafından basımı yapılan "Farklı Olmaya Cesaret Eden Erkek Çocuklarına Hikayeler" kitabı ile Colleen Rowan Kosinski tarafından yazılan, Valeria Docampa tarafından çizerliği yapılan, Özge Ceren Hacıosmanoğlu tarafından çevrilen, Yakamoz Yayınları tarafından yayımlanan "Yaramaz Evin Yeni Misafirleri" kitapları, 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından resen incelendi.

İncelemeler sonucunda üç kitabın içerisinde yer alan bazı ifade, görsel ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir oluşturacağına karar verildi.

Etiketler : aile ve sosyal hizmetler bakanlığı kitap muzır yayın
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