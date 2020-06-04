Son Dakika... İşte milletvekilliği düşürülen isimler

CHP'den Enis Berberoğlu, HDP'den Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü.

Kesinleşmiş hapis cezası olan 3 milletvekili ile ilgili karar TBMM'de okundu. Okumanın ardından karar resmileşmiş oldu.

HDP VE CHP'DEN SLOGAN

TBMM davranışlarına aykırı hareketler sergileyen HDP ve CHP grupları masalara vurarak kararı protesto etti. CHP'li ve HDP'lilerin birlikte slogan atmaları da dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

KCK Ana Davası’nda yargılanan HDP milletvekilleri Leyla Güven, Musa Farisoğulları verilen hapis cezaları Yargıtay tarafından 24 Eylül 2019’da onanmıştı.

BERBEROĞLU MİT TIRLARINDAN

CHP'li Berberoğlu ise MİT TIR’ları görüntülerini Can Dündar'a ilettiği gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezasını almış ve bu ceza Yargıtay tarafından onanmıştı. Milletvekilliği sona erinceye kadar Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine de karar verilmişti.

Leyla Güven, terörist elebaşı Abdullah Öcalan’a uygulanan tecridin sona ermesi için açlık grevi başlatmıştı.

Berberoğlu ile Güven ve Farisoğulları hakkındaki yargı kararları TBMM bekletiliyordu.