3 il için kuvvetli yağış uyarısı
Kaynak: TRT Haber
İstanbul, Antalya'nın doğusu ve Balıkesir'in batı ilçelerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Akdeniz (Burdur haric), İç Anadolu (Konya, Aksaray ve Karaman haric),Batı ve Orta Karadeniz, Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Kırklareli, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Marmara ile Kıyı Ege'de gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların İstanbul, Balıkesir'in batı ilçeleri, Antalya'nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın batı kesimleri ile Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve sivas çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Öte yandan kuvvetli yağış beklenen, İstanbul ve Antalya için "sarı", Balıkesir için "turuncu" kodlu uyarıda bulunuldu.
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