3 günde 56 terörist sarı torbaya girdi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda terör örgütü PKK/YPG'ye ağır darbe. Terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ""23 Aralık 2023 tarihinde Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında ilk belirlemelere göre en az 26 terörist etkisiz hale getirildi. Hava harekâtlarının sonucuna ilişkin hedef kıymetlendirme çalışmaları devam ediyor" denildi. Milli Savunma Bakanı Yaşan Güler'de Pençe-Kilit bölgesindeki hain saldırıyı gerçekleştiren teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 30 hainin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Son üç günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 56'ya yükseldi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki operasyonları karadan ve havadan devam ediyor.

SİHA'NIN SESİ YETTİ



Öte yandan TSK, Suriye'nin kuzeyinde Kamışlı'daki terör hedeflerini vururken PKK/YPG destekçileri ise açıklama yapmak istedi. Kamışlı'da toplanan terör örgütü destekçileri basın açıklaması yaparken SİHA'ların sesiyle paniğe kapıldı. Açıklama için 3 kez deneme yapan teröristler açıklama yapmadan dağıldı.