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21 Haziran 2020 Pazar 20:19:00 - Güncelleme:21 Haziran 2020 Pazar 20:19:00

3 çocuğunun annesini öldüren babadan şaşırtan istek

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Aksaray'da dini nikahlı eşi Rabia Ergin'i (36) tabancayla vurarak öldüren Ahmet Koyak (49), sevk edildiği mahkeme tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Koyak, adliye girişinde bekleyen kuzenine, ''Oğlum Seyit Ali'ye akülü araba alın'' diye seslendi.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında, Hasas Mahallesi 6645 Sokak’taki apartmanın 2’nci katında meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Ahmet Koyak, dini nikahla birlikte yaşadığı, 4 çocuk annesi Rabia Ergin ile evin mutfağında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Koyak, evdeki tabancayı alarak, Ergin’e 8 el ateş etti. Vücuduna isabet eden mermilerle yere yığılan Ergin, yaşamını yitirdi. Evden çıkan Koyak, gittiği Fatih Mahallesi’nde polisi arayıp, ''Eşimi öldürdüm. Gelin beni alın'' dedi. Gözaltına alınan Ahmet Koyak, ilk ifadesinde, Rabia Ergin ile aralarında şiddetli geçimsizlik olduğunu, Ergin'in ilk eşinden olan çocuğunun yanlarında kaldığını, bunu istemediği için de sürekli tartıştıklarını söyledi. Sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edilen Ahmet Koyak, adliye önünde bekleyen amcasının oğlu Osman Koyak'a, ''Oğlum Seyit Ali'ye akülü araba alın'' diye seslendi.

TUTUKLANDI

Aksaray'da dini nikahlı eşi Rabia Ergin'i (36) tabancayla vurarak öldüren Ahmet Koyak (49), sevk edildiği mahkeme tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Öldürülen Rabia Ergin'in cenazesi, Ankara'da Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından kente getirildi. Ergin'in cenazesi Somuncu Baba Külliyesi'nde kılınan namazın ardından, gözyaşları içinde Bedir Muhtar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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