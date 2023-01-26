3 bin 937 rakıma zirve tırmanışı

3 bin 937 rakıma zirve tırmanışı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yukarı Kavrun Yaylası'na çıkan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü ile Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü üyesi 7 kişilik grup, Kaçkar'a zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Dağcılardan 6'sı, "Büyük Buzul" rotasından 10,5 saat süren tırmanışın ardından 3 bin 937 rakımlı Kaçkarlar'ın zirvesine ulaştı.