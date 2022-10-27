29 Ekim'de toplu ulaşım ücretsiz olacak
İstanbul, Ankara ve İzmir'de Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ücretsiz olacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de bazı toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak
Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz olarak faydalanacak.
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