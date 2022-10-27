29 Ekim'de toplu ulaşım ücretsiz olacak

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de bazı toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak



Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz olarak faydalanacak.