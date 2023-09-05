28 Şubat zihniyeti Trabzon'da hortladı: Tesettürlü kadınlara hakaret etti
28 Şubat zihniyeti bu kez trabzon'un Of ilçesinde hortladı. Bir hastanede sıra bekleyen tesettürlü kadınlara ağza alınmayacak hakaretlerde bulunan kadın, aynı zamanda alay etmeye kalkıştı. Kadına, hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Hakarete uğrayan tesettürlü kadınların şikayetçi olacağı öğrenildi.
Trabzon'un Of ilçesinde bir kadın hastanede muayene sırası bekleyen iki tesettürlü kadına yönelik hakaretlerde bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Of Devlet Hastanesi'nde poliklinik sırası bekleyen tesettürlü Merve Karamolla ve Fatma Kahveci'ye aynı yerde sıra bekleyen bir kadın tesettürlerine yönelik hakarette bulundu. Çevredeki vatandaşların da tepkisine rağmen kadın hakaret etmeyi ve alay etmeyi sürdürürken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Kahveci ve Karamolla'nın kadından şikayetçi oldukları öğrenildi.
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