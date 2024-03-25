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28 Şubat zihniyeti bitmiyor! Başörtülü kadınlar için haddini aşan sözler: Öcü öcü dolaşmasınlar
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25 Mart 2024 Pazartesi 13:48:00 - Güncelleme:25 Mart 2024 Pazartesi 13:48:00

28 Şubat zihniyeti bitmiyor! Başörtülü kadınlar için haddini aşan sözler: Öcü öcü dolaşmasınlar

Kaynak: Star.com.tr

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Aydın'da sokak röportajında konuşan bir kadın, ilçede başörtülü kadınları istemediklerini söyleyerek skandal ifadeler kullandı. 28 Şubat zihniyetini bir kez daha gözler önüne seren kadının, 'Onların öcü öcü buralarda dolaşmalarını istemiyorum, gitsinler layık olduğu yerlerde yaşasınlar.' sözleri tepki çekti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sokak röportajında konuşan bir kadın, başörtülü kadınlar hakkında söylediği skandal sözler ile 28 Şubat zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

"KAPALILARI İSTEMİYORUZ"

Kuşadası'nda verdiği sokak röportajında İzmirli olduğunu belirten kadın, ilçede 'kapalıları' istemediklerini söyledi.

"ÖCÜ ÖCÜ DOLAŞMALARINI İSTEMİYORUM"

"Burası aydın bir şehir" diyen kadın, başörtülü kadınlar için "öcü öcü buralarda dolaşmalarını istemiyorum" dedi.

Konuşmasının devamında ise "gitsinler layık olduğu yerlerde yaşasınlar." diye konuştu.

Etiketler : aydın sokak röportajı 28 şubat başörtülü kadınlar
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