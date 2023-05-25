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25 Mayıs 2023 Perşembe 07:52:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2023 Perşembe 07:52:00

28 Şubat kafası Kuzguncuk'ta hortladı! İstanbul Üsküdar'da çarşaflı kadınlara çirkin saldırı

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İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir çay bahçesine gelen çarşaflı kadınlar, işletmenin sahibi tarafından sözlü saldırıya uğradı. Kıyafetinden ötürü çarşaflı kadınlara insanlık dışı muamelede bulunan işletme sahibi, "Hadi kalkın buradan" diyerek kovmaya kalkıştı.

İstanbul Üsküdar'da bir çay ocağına gelen çarşaflı kadınlar, işletme sahibi tarafından sözlü saldırıya uğradı. "Hadi kalkın buradan" diyerek kovmaya yeltenen işletme sahibin insanlık dışı tavırları karşısında kadınlar neye uğradığını şaşırdı.

28 Şubat zihniyeti, İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Kuzguncuk'ta hortladı.

İstanbul Üsküdar Kuzguncuk'ta bir çay ocağı işletmecisi, çay içen çarşaflı kadınları "Hadi kalkın buradan" diyerek mekandan çıkartmaya çalıştı. İnsanlık dışı muamele ile karşı karşıya kalan kadınlar, mekandan ayrılmak zorunda kaldı.

Yaşanan skandal olay cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Etiketler : İstanbul Üsküdar Kuzguncuk çarşaflı kadınlar
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