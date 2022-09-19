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19 Eylül 2022 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:19 Eylül 2022 Pazartesi 16:00:00

28 Şubat kafası hortladı: Albay askeri fabrikada başörtüsünü yasakladı

Kaynak: Sabah

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Kamuda başörtüsü yasağı 2013'te, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) ise 2017 yılında kalkmasına karşın Kayseri 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürü Albay İlhan Coşkun'un, yayımladığı iç emirle fabrikadaki personele ve ailelerine başörtüsü ve sakal yasağı koyması tepki çekti. MSB'nin aldığı karar ile yasakçı albay açığa alındı.

Kayseri 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürü Albay İlhan Coşkun, 6 Eylül'de başörtüsü ve sakalı yasaklayan bir emir yayımladı.

Kurum içerisinde yayımlanan emirde; "Müdürlükte görev yapan tüm personelin, lojmanlarda ikamet eden subay astsubay ve aileleri ile bunları ziyarete gelen misafirlerin ve iş takibine gelen şahısların türban, çember sakal, topuklara kadar uzanan pardösü vb. ideolojik amaç simgeleyen çağ dışı kıyafetler ile fabrika müdürlüğe girmesine ve komutanlık içerisinde gezmesine müsaade edilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

GÖREVDEN ALINDI

Skandalın emirle ilgili Milli Savunma Bakanlığı soruşturma başlattı. Emirle ilgili gelen tepkiler üzerine Albay İlhan Coşkun "sehven imzaladım" diyerek geri adım atsa da bakanlık tarafından açığa alındı.

Sabah'ın haberine göre, Albay Coşkun'un 2011 yılında yayımlanan emri yenilediği ortaya çıkarken, bakanlık Coşkun'u görevden alarak hakkında soruşturma başlattı.

Emrin 6 Eylül'de yayımlandığını belirten Büro Memursen Kayseri 2. Nolu Şube Başkanı Talip Şahin; "Aslında bu emir 2011 yılında yayınlanmış. Albay İlhan Coşkun aynı emri yeniliyor. Çarşamba günü de sehven imzaladım diyerek inkar ediyor. Cuma akşamı da sayın bakanımız kendisini açığa aldı. Albay İlhan Coşkun kamikazelik yapıyor. Uyanan hücreler yavaş yavaş uyanıyor. Danıştay sakalı kılık kıyafet yönetmeliğinden çıkardığı halde sakal tıraşı olacaksınız diye personeli zorlayarak kanuna aykırı davranıyorlar. Bu şekilde keyfi uygulama yapıyorlar. Seçim yaklaştıkça 28 Şubat zihniyeti hortluyor. Kayseri'deki durum bunun en net göstergesi. Her seçim döneminde eski zihniyet alışkanlıklarını tekrardan her alanda göstermeye başlıyor" diye konuştu.

Etiketler : Albay İlhan Coşkun Milli Savunma Bakanlığı başörtüsü ve sakal
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