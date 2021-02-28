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28 Şubat 2021 Pazar 19:05:00 - Güncelleme:28 Şubat 2021 Pazar 19:27:00

28 Şubat 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı

Kaynak: AA

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Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son durumu açıkladı. İşte 28 Şubat 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu... Türkiye'de son 24 saatte 109 bin 639 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 109 bin 639 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu (28 Şubat 2021 Pazar), "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 109 bin 639 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 610 oldu.

Son 24 saatte 6 bin 511 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 572 bin 234'e yükseldi.

Test sayısı 33 milyon 175 bin 16'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 701 bin 588, vefat sayısı 28 bin 569, ağır hasta sayısı 1191 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Şubat koronavirüs tablosu koronavirüs tablosu Türkiye koronavirüs tablo 28 Şubat koronavirüs
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