VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak
Yunanistan basınında Erdoğan'ın seçim zaferi: Bizim için ne anlama geliyor?
Milli elektrikli trenin üçüncü setin yakında raylara inecek
ASELSAN'dan 1 milyar 89 milyon lira ve 34 milyon dolarlık ilave sözleşme
"Hedefimiz çevremizde bir güvenlik ve barış kuşağı tesis etmektir"
Çin, uzay istasyonuna yeni taykonot ekibini yolladı
30 Mayıs 2023 Salı 10:21:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2023 Salı 10:21:00

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'ye gönderildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararın ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini bildirdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Ahmet Yener, YSK Başkanlığında yaptığı basın açıklamasında, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin 28 Mayıs saat 17.00'de olağanüstü itiraz sürecinin tamamlandığını ve Kurul'un dün yaptığı toplantıda itirazları değerlendirerek sonuçlandırdığını ifade etti.

"Bugün yaptığımız toplantı sonucunda 28. Dönem Milletvekili kesin sonuçları ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderilmiştir." bilgisini paylaşan Yener, seçimlere katılım oranının, yurt içinde yüzde 88,92, yurt dışında 53,80 olarak gerçekleştiğini, yurt içi, yurt dışı ve gümrükler dahil olmak üzere toplam yüzde 87,05 oranında katılım sağlandığını bildirdi.

Yener, "Seçimler sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisinin 268, Yeniden Refah Partisinin 5, Milliyetçi Hareket Partisinin 50, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin 61, Türkiye İşçi Partisinin 4, Cumhuriyet Halk Partisinin 169, İYİ Parti'nin 43 milletvekili kazandığı anlaşılmış olup, sonuçların siyasi partilerimize ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diler, kamuoyuna saygıyla sunarız." ifadesini kullandı.

Etiketler : yüksek seçim kurulu ysk ahmet yener milletvekili seçimi milletvekili seçimi sonuçları resmi gazete
"Herkesi yakacağım"

"Herkesi yakacağım"
Bodrum'da tenis heyecanı

Bodrum'da tenis heyecanı
‘Mert gibisi çok var'

‘Mert gibisi çok var'
Restoranlardaki fiyatlar uçmuş

Restoranlardaki fiyatlar uçmuş
Betül Demir: Lahmacuna bin TL vermem

Betül Demir: Lahmacuna bin TL vermem
Disko kralı

Disko kralı
Milan 1 yaşında

Milan 1 yaşında
Düğün öncesi film hüsranı

Düğün öncesi film hüsranı
Güzeller buluşması

Güzeller buluşması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX