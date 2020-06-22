28 bin 75 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararı kaldırıldı
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, bugün itibarıyla 28 bin 75 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararının kaldırıldığı bildirildi.
Pasaport İdari Karar Komisyonunca bugün itibarıyla 28 bin 75 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararı kaldırıldı.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Pasaport Kanununda yapılan son düzenleme ile Bakanlığımızın 2019/14 sayılı Genelgesi doğrultusunda Pasaport İdari Karar Komisyonu 20.12.2019 tarihinde çalışmalarına başlamıştır.
Bu çalışmalar kapsamında, idari tedbir kararlarının kaldırılmasına yönelik başvurular İl Nüfus Müdürlüklerince alınmakta olup, 22.06.2020 tarihi itibariyle 28.075 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararı kaldırılmıştır.''
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