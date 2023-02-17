260 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı: Dikkat çeken ayrıntı
Hatay'da Mehmet Ali Şakiroğlu depremden 260 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı, depremzedenin elindeki tesbih dikkat çekti.
Hatay'da yıkılan Akademi Hastanesi enkazından depremin 260. saatinde Mehmet Ali Şakiroğlu (26) adlı vatandaş sağ olarak çıkarıldı.
Yaralı vatandaş Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Depremzedenin hastaneye girerken elindeki tuttuğu tesbih dikkat çekti.
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