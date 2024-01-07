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07 Ocak 2024 Pazar 20:46:00 - Güncelleme:07 Ocak 2024 Pazar 20:46:00

26 araç birbirine girdi! 3 yaralı

Kaynak: AA

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 26 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Yağış nedeniyle kayganlaşan Konya Yolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 26 araç çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bazı araçlar çekicilerle kaza yerinden kaldırılırken, trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

Etiketler : trafik kazası Yenimahalle ankara
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