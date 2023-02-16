258. saatte gelen kurtuluş... Kahramanmaraş'tan güzel haber geldi

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde Kahramanmaraş'ta bir binanın enkazı altında kalan kadın, depremin 258. saatinde yaralı çıkarıldı.

Ebrar Sitesi enkazında çalışma yürüten ekipler, bir kişinin canlı olduğunu tespit etti. Yoğun bir çalışmanın ardından ekipler 29 yaşındaki Neslihan Kılıç'ı kurtardı.

Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi enkazından bir kişi depremden 258 saat sonra kurtarıldı. İşte enkaz altından saatler sonra sağ olarak kurtarılan kişinin ilk görüntüleri... pic.twitter.com/1bqXPdiCeX — 24 TV (@yirmidorttv) February 16, 2023

Depremin 258. saatinde enkazdan çıkarılan Kılınç, ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye gelen Kılınç'ın ağabeyi Yusuf Yalçınöz, "Allah'a şükür kardeşim kurtuldu. Bilinci yerinde diyorlar, henüz görmedik. İnşallah Allah'ım herkese böyle mutlu an yaşatsın." dedi.

Baba Cuma Yalçınöz ise "Allah'ım dualarımı geri çevirmedi. Yarım saat önce kızımın çantası, yarım saat sonra da kendisi çıktı. Din kardeşlerimin hepsinin kurtulmasını istiyorum. Eşi uzman çavuştu, Suriye'den yeni gelmişti." diye konuştu.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Doktora Öğretim Üyesi Muhammed Semih Gedik, Kılıç'ın genel durumunun iyi olduğunu ve sıvı desteği verilerek diyaliz tedavisine başlayacaklarını söyledi. Hastanın konuşabildiğini ve yakınlarını sorduğunu ifade eden Muhammed Semih Gedik, "Hastamız depremin 258'inci saatinde enkaz altından çıkarıldı. Ambulansla bize geldikten sonra ilk müdahalesini yaptık. Soğuk bir ortamda kaldığı için ısı tedavisiyle başladık. Kendisinin acil diyaliz endikasyonu var. Bunun için hastamızı yoğun bakıma alarak diyalize alacağız. Takip ve tedavisi devam ederken Ankara Şehir Hastanesine sevk etme durumumuz var. Bu duruma ilerleyen saatlerde karar vereceğiz. Kendisinin genel durumu iyi, acil ameliyatlık bir durumu yok. Gerekli müdahaleleri yapıldı. Kendisi adını söylüyor, ailesini sordu ve bilinci açık" dedi.