250 bin kişi tüm dünyaya yeni yılın ilk mesajını Türkiye'den verdi!

Yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde, "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü düzenlendi. Milli İrade Platformu öncülüğünde düzenlenen program; Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii, Süleymaniye Camii ve Yeni Cami'de sabah namazının kılınması ve dualar edilmesiyle başladı. Sabah namazının ardından ise kortejler hâlinde Galata Köprüsü'ne doğru yürüyüş başladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, birçok milletvekili ve ilçe belediye başkanı, siyasi partilerin temsilcileri, internet fenomeni ve gazetecilerin katılım sağlayarak desteklediği yürüyüş ile Türkiye tarihinde yaklaşık 100 yıl sonra bir ilk gerçekleşti.

DİRENİŞİN ATEŞİ TÜM DÜNYADA YANDI

Galata Köprüsü üzerinde kalabalığın toplanmasının ardından TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci hitabında: "Direnişin ateşi tüm dünyada yandı. Kendi ülkesinde mahkûm olan Filistin bayrağı, dünyanın her yerinde dalgalandı. İmanımızla – İnancımızla galibiyete az kaldı. Âlemde, duyulacak kutlu bir âvaz kaldı; zalimler için karar verildi; infaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılâba az kaldı. Buradan sizlere güçlü bir yemin kaldı: Kubbetü's-Sahra'nın safları, Mescid-i Aksa'nın avlusu, Kadim Filistin sokakları, dolana kadar durmayacağız, bir gün gelecek, bir gün kalacak. Bu gençlik yürüyecek, bir sabah kardan aydınlık gelecek" diyerek Filistin'e destek mesajını yineledi.

TÜGVA BAŞKANI ŞEHADET YOKLAMASI YAPTI

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, konuşmasının devamında oldukça anlamlı bir "yoklama" yaptı. Beşinci "Yusuf Muhammed'i, Mervan El-Masri'yi, Velid Nassar'ı, Kudüs'te ölen her bir kardeşimizi, unutmadık, unutmuyoruz, unutmayacağız, unutturmayacağız. 12 şehidimizi asla unutmayacağız; Çünkü onlar aramızdalar. ABDULKADİR İYEM, Burada mı? AHMET ARSLAN - CEBRAİL DÜNDAR - SEMİH YILMAZ - KEMAL ASLAN - ENİS BUDAK - RAMAZAN GÜNAY - MEHMET SERİNKAN - ÇAĞATAY ERENOĞLU - YASİN KARACA – EMRE TAŞKIN - İSMAİL YAZICI. Bugün hepsi burada!" dedi. Kalabalık, ismi okunan her bir şehidimizin ardından "Burada" diye karşılık verdi.

İbrahim Beşinci'nin konuşmasının ardından, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan alanda yaptığı konuşmada, "Bizler kayıtsız kalamayız. Çünkü verdiğimiz en son 12 şehitten önce verdiğimiz on binlerce şehidimizin katilleri aynı olduğu için kayıtsız kalamayız. Yüz binler, terörle mücadelede verdiğimiz şehitlerimizin katillerinin kim olduğunu biliyoruz." dedi.

Yürüyüş programı, Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa, ÖNDER Başkanı Abdullah Ceylan, MEMURSEN Başkanı Ali Yalçın ve TÜRGEV Başkanı Fatmanur Altun'un konuşmalarıyla tamamlandı.

TÜRKİYE TARİHİNDE BİR İLK

En son yüz yıl önce bir eylemin gerçekleştiği Galata Köprüsü, yürüyüşün gerçekleştirilmesinin ardından sembolik bir anlama da kavuştu.

Yürüyüşe resmi rakamlara göre 250 bin kişi katılım sağladı.

Galata Köprüsü'nde toplanan yüz binlerce kişi hep bir ağızdan "Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık" eserini söyledi.

Hem şehitlerimiz anıldı hem de aylardır İsrail tarafından yoğun bombardımana maruz kalan Filistin halkı için tüm dünyaya destek çağrıları yapıldı.

Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter)'de yürüyüşe çağrı niteliğinde olan mesajlar uzun süre TT listesinde ilk sırada kaldı.