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13 Kasım 2022 Pazar 21:44:00 - Güncelleme:13 Kasım 2022 Pazar 21:44:00

25 hesap yöneticisi tespit edildi

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Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden halkı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden provokatif paylaşımlarda bulunan 25 hesap yöneticisinin tespit edildiğini ve ilgili makamlara iletildiğini açıkladı.

Emniyet Genel müdürlüğü, provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 25 hesap yöneticisinin tespit edildiğini ve ilgili makamlara iletildiğini açıkladı.

EGM tarafından yapılan açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklamanın devamında ise "İstanbul/Beyoğlu'nda meydana gelen 'Patlama' olayına yönelik sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız arasında korku ve panik yaratmak amacı barındıran, vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 25 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, ilgili makamlara gönderilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : emniyet siber suç sosyal medya
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