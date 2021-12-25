VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
25 Aralık Koronavirüs tablosu
Bakan Koca'dan Omicron uyarısı
Başkan Erdoğan: Alışacaksınız buna
James Webb uzaya fırlatıldı
Asiye ve ailesine devlet eli uzandı
Işıltılı bir hayatım yok
Velayet savaşı bitti
Aslıhan'ın derdi, siyah tuvalet kağıdı
Testi pozitif çıktı
Engelli gencin ‘ayaklarım' dediği bisikleti çaldılar
Başkent'in simgesi Kuğulu Park buz tuttu
Sağlık savaşçıları her engeli aşıyor
Kediye doğum günü partisi!
Rusya'dan Google'a büyük ceza!
Başkan Erdoğan: Bir saatte atıverdik
Necip Fazıl Ödülleri, 26 Aralık Pazar akşamı sahiplerini buluyor
Veliefendi Tınaz'a veda etti
Başkan Erdoğan'dan flaş döviz açıklaması
Türkiye'nin sosyal ağ kullanım oranı yüzde 82,8 arttı
Platin, Türkiye'nin Global 100 şirketini açıkladı
Klip koçu Ferhat
Gözünü iyiliklere açacak
TSK'dan kaç FETÖ'cü ihraç edildi! Bakanlık açıkladı...
Kayseri'de kurulacak, Avrupa'nın en büyük Lityum iyon tesisi olacak
25 Aralık 2021 Cumartesi 20:55:00 - Güncelleme:25 Aralık 2021 Cumartesi 20:55:00

25 Aralık Koronavirüs tablosu

ABONE OL

Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 470 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 357 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 470 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 22 bin 109 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,79, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,49 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 128 milyon 349 bin 256 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"Omicron varyantı hatırlatma dozunun önemini çok artırdı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Omicron varyantının Avrupa'dan sonra ülkemizde de yayılmaya başlaması hatırlatma dozunun önemini çok artırdı. Tedbirlere özenle uymak, hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak ve sosyal hayatı olması gerektiği gibi sürdürmek: Varyant yeni, yapmamız gerekenler aynı. Ciddiyetle."

Etiketler : koronavirüs tablo türkiye pandemi
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım
Ayrılık yok

Ayrılık yok
Ameliyatta midesini bulamadılar

Ameliyatta midesini bulamadılar
8 yaşında matematik dehası

8 yaşında matematik dehası
2 yıl sonra boşandı

2 yıl sonra boşandı
Müzik dünyayı döndürür

Müzik dünyayı döndürür
Z kuşağı sevdi

Z kuşağı sevdi
Diva'ya karşı dava

Diva'ya karşı dava
Ustaya veda

Ustaya veda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER