24 yıllık sözünü tuttu

Sürekli kan bağışında bulunduğu için 'iyiliksever' olarak tanınan emekli polis memuru Rıza Kaygısız, 24 yıl önce böbrek rahatsızlığı başlayan yeğenine bağış sözü verdi. 'Bir gün nakil gerekirse böbreğim senin' diyen Kaygısız yeğenini hayata bağladı.

SON ÜÇ YILDA ŞİKAYETLER ARTTI

Antalya'da son 10 yılda defalarca kan bağışında bulunduğu için çevresinde "iyiliksever" olarak tanınan emekli polis memuru Rıza Kaygısız, 24 yıl önceki sözünü tutarak böbreğini verdiği yeğenini hayata bağladı. Kepez'de yaşayan 38 yaşındaki emlakçı Gürbüz Yağız, henüz 14 yaşındayken böbrek rahatsızlığı yaşamaya başladı. Zaman zaman ilaç tedavisi gören ve rahatsızlığı son 3 yılda ilerleyen Yağız, kontrol için gittiği hastanede böbreklerinin işlevini yitirdiğini ve acil diyalize girmesi ya da nakil olması gerektiğini öğrendi.

ÜZÜNTÜ İÇİNDE DAYISINI ARADI

Gürbüz Yağız, üzüntüyle aradığı dayısı Rıza Kaygısız'ın, "Üzülme. Sen 14 yaşındayken 'Bir gün nakil ihtiyacın olursa böbreğimi vereceğim.' diye söz vermiştim. Sözümü tutacağım" demesiyle umutlandı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesine giden dayı ve yeğenin tetkiklerinde nakil için bir engel olmadığı tespit edildi. Yağız, sık sık bağışladığı trombosit ve kan dolayısıyla sosyal medyada 250 bini aşkın üyesi bulunan Antalya Kan Gönüllüleri grubunda "iyiliksever" olarak anılan dayısından aldığı böbrekle sağlığına kavuştu.

Naklin ardından taburcu edilen Gürbüz Yağız, dayısının elini öperek teşekkür etti.