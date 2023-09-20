24 TV'ye konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünden bir kez daha çağrıda bulundu. Dünyayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu çözümün artık federasyon modeli temelinde gerçekleşemeyeceği herkesin kabul ettiği bir gerçektir. Uluslararası toplumu bunu kabullenerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımaya, bu ülkeyle diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya davet ediyoruz" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğine teşekkür eden Tatar, "Bizimle diplomatik, ekonomik ve siyasi ilişkilerin kurulması gerektiğini söylüyor ve dediğiniz gibi sesimizi bütün dünyaya duyurmakla bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi

Türkiye'nin her zaman Kıbrıslı Türklerin sesi olduğunu söyleyen Tatar, "Rumları deniyorlar ve karar veriyorlar. Bizi dinlemiyorlar. Bundan daha büyük bir haksızlık olabilir mi?. Türkiye Cumhuriyeti benim söyleyemediğimi söylüyorum. Ve benim sesimi de duyurmuş oluyor" ifadelerini kullandı.

4 Mart 1964'te BM Genel Merkezi'nde Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin dışına atıldığını hatırlatan Tatar, "O zaman bu karar çıkarken karşıdaki binada Rauf Denktaş da oradaydı. Ağlayarak dışarı çıkmış. Tepkisini koymuş. Kıbrıs adanın tümünün hükümeti olamaz çünkü Kıbrıs'ta yaşayan Türkler de vardır" dedi.

Kıbrıs Türkü'nün çok çetin varoluş mücadeleleri verdiğini, bunu da Türkiye'yle omuz omuza yaptığını vurgulayan Tatar, "Daha sonra çok aşamalardan geçildi. Bunların hepsini Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı çok iyi bilir" dedi.

Avrupa Birliği'nin Kıbrıs meselesinde Türklere karşı hamleler yaptığına dikkati çeken Tatar, "Hep samimi olmayan birtakım entrikalarla, ambargo ve izolasyonlarla bir bakıma pes ettirmeye çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız" dedi.

Türkiye'nin siyasi, askeri ve teknolojik olarak gelişmesinin Kıbrıslı Türklerin de faydasına olduğunu hatırlatan Ersin tatar, "Türkiye Cumhuriyeti'nin son zamanlarda iddiaları ile Doğu Akdeniz politikası ile savunma sanayindeki atılımlar ile bir güç olarak artık bu bölgede hakimiyet kurması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne her zamankinden daha fazla sahip çıkma noktasında yeni siyaset bu şekilde gelişmiştir" ifadelerini kullandı.

İki devletli çözüm vizyonu artık yeni gerçeklik olduğundan bahseden Tatar, adanın federal bir çerçevede birleştirilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyaya Türk dünyası üzerinden açılacağını beyan eden Tatar, "Bu konuda da önemli gelişmeler yaşanıyor, adımlar atılıyor. Biz daha fazla Türk dünyasına entegre olmak zorundayız. Ve oluyorum çünkü oradan inşallah gerekli karşılığı bulacağız" dedi.

Pire-Yiğitler Yolu Projesi hakkında da konuşan Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti o yolu inşa etmeyi sürdürüyor" dedi.