24 TV'nin özlenen programı 'Açık Görüş', ekranlara geri dönüyor!
24 ekranlarının özlenen programı 'Açık Görüş', Murat Çiçek'in sunumuyla ekranlara geri dönüyor!
Türkiye, yerel seçim atmosferine girdi. Partiler 31 Mart'a kilitlendi, adaylar açıklandı.
İstanbul, Ankara ve İzmir ne diyecek?
Sahaya inen adayların performansı sandığa nasıl yansıyacak?
Seçmen ne istiyor, anketler ne söylüyor?
Tüm bu merak edilen konular, Murat Çiçek moderatörlüğünde; Ahmet Tezcan, Hilmi Daşdemir ve Ali Saydam ile birlikte "Açık Görüş" programında tartışılıyor.
Murat Çiçek'le Açık Görüş bu akşam saat 20.00'de 24'te.
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