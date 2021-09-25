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25 Eylül 2021 Cumartesi 11:54:00 - Güncelleme:25 Eylül 2021 Cumartesi 13:00:00

24 TV ve 360 aileleri Kızılay için yarıştı!

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"360" ve "24 TV" ailelerinin kıyasıya mücadele ettiği, kahkaha dolu bir bölümle "Aileler Yarışıyor" 360 ekranlarında yayınlandı!

360 ekranlarının keyifle izlenen yarışma programı "Aileler Yarışıyor" da bu akşam TürkMedya çatısı altında bulunan 24 TV ve 360 aileleri büyük ödül için kıyasıya mücadele ettiler. Final etabında büyük ödülü kazanan aile ödülü Kızılay'a bağışlayacağını açıkladı. Büyük ödül için yarışan ailelerin mücadelesi izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

24 TV'nin deneyimli sunucuları; Kaan Yakuphan, İbrahim Güneş, Erkan Kol, Merve Aydın ve Nur Köşker 24 ailesi adına yarıştılar. 360 ailesini ise deneyimli sunucuları; Prof. Dr. Murat Aksoy, Selda Hasret Arslan, Yıldız Yakar, Lokman Dağ ve Bahar Özmen temsil ettiler.

Gün sonunda yarışmayı kazanan 360 ailesi ödülü Kızılay'a bağışladığını bir kez daha belirtti. Kızılay için sadece maddi bağışın değil kan bağışının da önemli olduğunu yarışma boyunca vurgulayan aileler izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Aileler Yarışıyor, hafta içi her akşam 21.00'da 360'ta.

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