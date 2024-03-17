Altınok'tan Yavaş'a: Sen herkesin başkanı olmadın, partizanlık yaptın

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Star Gazetesi Yazarı Fadime Özkan soruyor;

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok cevaplıyor.

Altınok'un açıklamalarından satır başları:

Yarın saat 16.00'da Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla Atatürk Cumhuriyet Kulemizin açılışını yapacağız. Bütün Ankaralı hemşehrilerimizi açılışa bekliyoruz.

Bizim verilmeyecek hiçbir hesabımız yok. Belediye Başkanı olduktan sonra mal varlığım azaldı.

Her kesimden oy alıyoruz biz, CHP'ye oy veren birçok vatandaşımızdan da oy alıyoruz.

Sayın Yavaş partizanlık yaptı. Şimdi de 'benim parti kimliğim yok, herkesin başkanıyım' diyor. Sen herkesin başkanı olamadın.

Mansur Yavaş'ın bütün derdi Cumhurbaşkanlığı, Ankara değil. Geçen dönem 'aday olmayacağım' demiş. İnsan sözünün eri olacak. 'Aday olmuyorum' diyorsan aday olmayacaksın

Cumhur İttifakının oyu Ankara'da seçimi almaya yetiyor. Ankara'da yapılan anketlerde 'Ankara'nın problemlerini kim çözer?' diye sorulduğunda, 'Altınok çözer' cevabı çıkıyor.

Ankara'nın durumu vahim. Ankara Büyükşehir Belediye başkanını bir şirketin başına getirseydiniz, şirketi batırırdı. Ankara'nın durumu maalesef bu. Ankara büyük bir köye doğru gidiyor