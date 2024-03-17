Altınok'un açıklamalarından satır başları:
24 TV Seçim Özel: Turgut Altınok'tan önemli açıklamalar
31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimin Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, 24 TV ve 24 RADYO ortak yayınına özel açıklamalarda bulunuyor.
TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Star Gazetesi Yazarı Fadime Özkan soruyor;
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok cevaplıyor.
Yarın saat 16.00'da Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla Atatürk Cumhuriyet Kulemizin açılışını yapacağız. Bütün Ankaralı hemşehrilerimizi açılışa bekliyoruz.
Bizim verilmeyecek hiçbir hesabımız yok. Belediye Başkanı olduktan sonra mal varlığım azaldı.
Her kesimden oy alıyoruz biz, CHP'ye oy veren birçok vatandaşımızdan da oy alıyoruz.
Sayın Yavaş partizanlık yaptı. Şimdi de 'benim parti kimliğim yok, herkesin başkanıyım' diyor. Sen herkesin başkanı olamadın.
Mansur Yavaş'ın bütün derdi Cumhurbaşkanlığı, Ankara değil. Geçen dönem 'aday olmayacağım' demiş. İnsan sözünün eri olacak. 'Aday olmuyorum' diyorsan aday olmayacaksın
Cumhur İttifakının oyu Ankara'da seçimi almaya yetiyor. Ankara'da yapılan anketlerde 'Ankara'nın problemlerini kim çözer?' diye sorulduğunda, 'Altınok çözer' cevabı çıkıyor.
Ankara'nın durumu vahim. Ankara Büyükşehir Belediye başkanını bir şirketin başına getirseydiniz, şirketi batırırdı. Ankara'nın durumu maalesef bu. Ankara büyük bir köye doğru gidiyor
- Rusya'da sandıktan yine Putin çıktı: Oyların yüzde 87,8'ini aldı
- Altınok'tan Yavaş'a: Sen herkesin başkanı olmadın, partizanlık yaptın
- Başkan Erdoğan'dan Gazze tepkisi: İslam dünyası iyi sınav veremedi
- Bakan Fidan'dan terörle mücadelede kritik işbirliğini vurgu: "Irak'tan söz aldık!"
- "TOKİ'nin şu ana kadar 22 yılda yaptığı 1 milyon 340 bin konut var"
- Türk havacılığının altın çağı: X İHA-230'dan tam isabet!