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03 Kasım 2023 Cuma 19:44:00 - Güncelleme:03 Kasım 2023 Cuma 19:44:00

24 TV ekibinin bulunduğu bölgeye roket düştü!

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24 TV ekibinin yayın yaptığı noktaya roket düştü, ekibin aracı roketin etkisiyle hasar aldı.

Gazze sınır hattında yayın yapan 24 ekibinin bulunduğu bölgeye roket düştü. O anlar canlı yayında saniye saniye böyle kaydedildi.

Bölgeden o gelişmeleri ve görüntüleri 24 TV Muhabiri Armağan Canbaz aktardı.

Etiketler : roket düşmesi 24 tv ekibi gazze israil
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