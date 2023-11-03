03 Kasım 2023 Cuma 19:44:00 - Güncelleme:03 Kasım 2023 Cuma 19:44:00
24 TV ekibinin bulunduğu bölgeye roket düştü!
24 TV ekibinin yayın yaptığı noktaya roket düştü, ekibin aracı roketin etkisiyle hasar aldı.
Gazze sınır hattında yayın yapan 24 ekibinin bulunduğu bölgeye roket düştü. O anlar canlı yayında saniye saniye böyle kaydedildi.
Bölgeden o gelişmeleri ve görüntüleri 24 TV Muhabiri Armağan Canbaz aktardı.
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