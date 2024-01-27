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24 TV, 17 yaşında!
27 Ocak 2024 Cumartesi 09:58:00 - Güncelleme:27 Ocak 2024 Cumartesi 09:58:00

24 TV, 17 yaşında!

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24 TV yayın hayatına başlamasının 17. yılını kutladı.

İlk yayınından itibaren doğruluğun sesi olan 24 TV yayın hayatına başlamasının 17. yılını Ankara'da ve İstanbul'da, tüm ekibiyle kutladı. 24 TV'yi bu mutlu gününde TürkMedya yöneticileri ve çalışanları da yalnız bırakmadı. Kutlamada konuşma yapan 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök, "24 TV büyüdü ama yaşlanmadı. 'Doğrusunu Öğrenin!' sloganıyla başlamış olduğumuz yayın hayatımızda bir gün bile o çizgiden sapmadan Türkiye'nin dönüşümüne ve değişimine bizzat şahit olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek, 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök ve Reklam Grup Başkanı Tülay Mutlu Dölen pastayı birlikte kesti.

Etiketler : türkmedya 24 tv murat çiçek ömer özkök tülay mutlu dölen
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