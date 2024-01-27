24 TV, 17 yaşında!
24 TV yayın hayatına başlamasının 17. yılını kutladı.
İlk yayınından itibaren doğruluğun sesi olan 24 TV yayın hayatına başlamasının 17. yılını Ankara'da ve İstanbul'da, tüm ekibiyle kutladı. 24 TV'yi bu mutlu gününde TürkMedya yöneticileri ve çalışanları da yalnız bırakmadı. Kutlamada konuşma yapan 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök, "24 TV büyüdü ama yaşlanmadı. 'Doğrusunu Öğrenin!' sloganıyla başlamış olduğumuz yayın hayatımızda bir gün bile o çizgiden sapmadan Türkiye'nin dönüşümüne ve değişimine bizzat şahit olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek, 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök ve Reklam Grup Başkanı Tülay Mutlu Dölen pastayı birlikte kesti.
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