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24 TV 17 yaşında!
25 Ocak 2024 Perşembe 17:48:00 - Güncelleme:25 Ocak 2024 Perşembe 17:48:00

24 TV 17 yaşında!

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Hızlı, tarafsız, doğru haber anlayışı ve deneyimli kadrosuyla 17 yıldır haberin kalbi 24 TV'de atıyor.

İlk yayınından itibaren doğruluğun sesi olan 24 TV yayın hayatına başlamasının 17. yılını Ankara'da ve İstanbul'da, tüm ekibiyle kutladı. 24 TV'yi bu mutlu gününde TürkMedya yöneticileri ve çalışanları da yalnız bırakmadı.

Kutlamada konuşma yapan 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök; "24 TV, 17 yaşında. 24 TV büyüdü ama yaşlanmadı. "Doğrusunu Öğrenin!" sloganıyla başlamış olduğumuz yayın hayatımızda bir gün bile o çizgiden sapmadan Türkiye'nin dönüşümüne ve değişimine bizzat şahit olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

24 TV, "Doğrusunu Öğrenin!" sloganı, hızlı, tarafsız, doğru haber anlayışı ve yetenekli kadrosu ile gündem oluşturan, milletin sesine kulak veren haber programları ve yaşam programlarının yer aldığı kanal, 2007 yılında karasal, uydu ve dijital platformlarda yayın hayatına başladı.

"Haberin Yeni Frekansı" mottosuyla 30 Aralık 2023 tarihinde yayın hayatına başlayan 24 Radyo ise, 24 TV'nin geleneksel haber anlayışını modern tekniklerle harmanlayarak, dinleyicilerine farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor. 24 Radyo dinleyicilere 24 saat hızlı, tarafsız, güncel haber anlayışı ve yetenekli kadrosuyla yenilikçi bir dönem vadediyor.

Bölgesel ve küresel olayların analiz edildiği haber tartışma programları, haber izleyicisine en özel, en sıcak haberleri ve canlı bağlantılarla gündemin yoğun haber akışını ekrandan, radyodan ve internet sitesinden anlık vermektedir.

24 TV haber merkezinin izleyiciye vaadi; toplumun tansiyonunu anlamaya ve doğru aktarmaya çalışan; adil, önyargısız farklı bakış açıları geliştirebilen ve refleksi kuvvetli bir ekiple her an sıcak ve doğru habere ulaşabileceklerini bilmeleri. Yoğun gündem ve haber akışının yanı sıra, farklı aktüel programlar ile de izleyici ihtiyacı ve faydasına hizmet etmektedir.

Türkiye'deki en çok dijital ekranı barındıran ve 360 derece açısı olan stüdyosu ile, Türkçe'yi düzgün, doğru kullanan haber spikerleri ve Televizyon haberciliğinde, görseli, efekti, grafiği, haber içeriği, röportajları, canlı bağlantılarıyla yoğun gündemi 24 TV'den seyredin "Doğrusunu Öğrenin".

Etiketler : Haber 24 TV hızlı haber tarafsızlık
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