Bakan Karaismailoğlu, 24 TV'nin konuğu olacak

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04 Mayıs 2023 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2023 Perşembe 09:30:00

24 Seçim Özel... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, 24 TV'nin konuğu olacak

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14 Mayıs 2023 seçimi için geri sayım başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunacak.

14 Mayıs 2023'te yapılacak olan seçim için geri sayım başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunacak.

24 Seçim Özel'de Murat Çiçek, Fadime Özkan ve Murat Özer soracak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu 24 TV canlı yayınında cevaplayacak.

Yeni Zigana Tüneli, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açıldı.

Onlarca esere bir yenisi eklendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, tarihi açılışın hemen ardından 24'e konuk oluyor.

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Murat Çiçek, Fadime Özkan ve Murat Özer soracak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu canlı yayında 24 TV'ye anlatacak.

24 Seçim Özel bu akşam saat 20.00'de 24 TV'de.

Etiketler : adil karaismailoğlu ulaştırma ve altyapı bakanı ak parti trabzon milletvekili adayı 24 tv seçim özel 14 mayıs 2023 seçimi
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