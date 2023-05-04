Bakan Karaismailoğlu, 24 TV'nin konuğu olacak

24 Seçim Özel... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, 24 TV'nin konuğu olacak
14 Mayıs 2023 seçimi için geri sayım başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunacak.
14 Mayıs 2023'te yapılacak olan seçim için geri sayım başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunacak.
24 Seçim Özel'de Murat Çiçek, Fadime Özkan ve Murat Özer soracak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu 24 TV canlı yayınında cevaplayacak.
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Onlarca esere bir yenisi eklendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, tarihi açılışın hemen ardından 24'e konuk oluyor.
Seçime günler kala meydanlar ne söylüyor?
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Murat Çiçek, Fadime Özkan ve Murat Özer soracak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu canlı yayında 24 TV'ye anlatacak.
24 Seçim Özel bu akşam saat 20.00'de 24 TV'de.
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