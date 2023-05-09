24 Seçim Özel... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Adayı Fatih Dönmez, 24 TV'nin konuğu olacak
14 Mayıs 2023 seçimi için geri sayım başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Adayı Dönmez, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunacak.
14 Mayıs 2023'te yapılacak olan seçim için geri sayım başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Adayı Fatih Dönmez , 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunacak.
24 Seçim Özel'de Ömer Özkök soracak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Adayı Fatih Dönmez 24 TV canlı yayınında cevaplayacak.
Türkiye, enerji konusunda prangalarından nasıl kurtuldu?
Petrol keşfi fiyatlara ne zaman yansıyacak?
Türkiye Yüzyılı'nın enerji projeleri neler?
Eskişehir'e ne vadediyor?
Ömer Özkök soracak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Adayı Fatih Dönmez canlı yayında 24 TV'ye anlatacak.
24 Seçim Özel bugün saat 18.00'de 24 TV'de.
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