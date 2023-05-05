24 Seçim Özel... Dışişleri Bakanı, AK Parti Antalya Milletvekili Adayı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 TV'nin konuğu olacak
14 Mayıs 2023 seçimi için geri sayım başladı. Dışişleri Bakanı, AK Parti Antalya Milletvekili Adayı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunacak.
14 Mayıs 2023'te yapılacak olan seçim için geri sayım başladı. Dışişleri Bakanı, AK Parti Antalya Milletvekili Adayı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunacak.
24 Seçim Özel'de Murat Çiçek, Sevil Nuriyeva Ve Oğuzhan Bilgin soracak, Dışişleri Bakanı, AK Parti Antalya Milletvekili Adayı Mevlüt Çavuşoğlu 24 TV canlı yayınında cevaplayacak.
Suriye ile normalleşme hangi aşamada?
Tahıl koridorundaki sorunlar çözülecek mi?
Terör örgütü Deaş'ın elebaşının MİT operasyonuyla öldürülmesi dünyada nasıl yankı buldu?
Terör örgütü PKK'ya tüm destekleri veren Batı, Türkiye'deki seçimi neden yakından takip ediyor?
Murat Çiçek, Sevil Nuriyeva Ve Oğuzhan Bilgin soracak, Dışişleri Bakanı, AK Parti Antalya Milletvekili Adayı Mevlüt Çavuşoğlu canlı yayında 24 TV'ye anlatacak.
24 Seçim Özel bu akşam saat 20.00'de 24 TV'de.
- "Üç günde Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi"
- Kırıkhan'da 19 mahallede köy evlerinin yapımı sürüyor
- Valilik envanterine alınan Togg ile fotoğrafını paylaştı
- Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerin kullandığı mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
- Hatay'da Defne Devlet Hastanesi inşaatı yükseliyor
- Adli sicil belgesi 12 dilde daha verilebilecek