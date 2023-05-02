Bakan Bilgin, 24 TV'nin konuğu olacak

24 Seçim Özel... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Vedat Bilgin, 24 TV'nin konuğu olacak

14 Mayıs 2023'te yapılacak olan seçim için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Vedat Bilgin, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunacak.

24 Seçim Özel'de Murat Çiçek, Mustafa Kartoğlu ve Fadime Özkan soracak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Vedat Bilgin 24 TV canlı yayınında cevaplayacak.

Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi;

Memur ve emeklilere zam yolda...

Maaşlarda nasıl bir artış olacak?

Çalışma saatleri kısalıyor mu?

Asgari ücrette ara zam için ne planlanıyor?

3600 ek gösterge ve taşerona kadro çalışmaları...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Vedat Bilgin, son gelişmeleri 24 Seçim Özel'de anlatıyor.

24 Seçim Özel bu akşam saat 20.00'de 24 TV'de.