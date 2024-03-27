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27 Mart 2024 Çarşamba 09:06:00 - Güncelleme:27 Mart 2024 Çarşamba 09:06:00

"24 milyonu biz gönderdik"

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Kılıçdaroğlu CHP'sinin mali sorumlusu Kuşoğlu, ‘para kuleleri' ile ilgili ‘nakit ödeme' ve ‘bağış' ifadelerini yalanladı, “Kayıtlar Genel Merkez'de, açıklasınlar” dedi.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu döneminin Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, 'para kuleleri' konusunda, soruşturmada verilen ifadeleri, CHP yöneticilerini ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yalanlayan açıklamalar yaptı. Kuşoğlu'nun açıklamalarını, Haber Global'de yayına katılan gazeteci Nuray Başaran duyurdu:

BÖYLE BİR BAĞIŞ HESABI YOK

İL BİNASININ ALIMI: "Bu binanın tasarrufunda hiçbir eksiklik yok. Tapudaki değer neyse odur. O da 24 milyon TL'dir. Bunu da banka marifetiyle yolladık, iki parça halinde yolladık. Onlar bir ödeme yapmışlarsa ben bilmiyorum."

BAĞIŞ SAVUNMASI: "Parti için açılmış ve toplanmış bir kampanya paramız da, bağış hesabımız da yok. CHP Genel Merkezi'nde kayıtlar mevcuttur. CHP bunları açıklamalıdır."KAPORA İDDİASI: "Bağışlar öyle toplanmaz. Makbuz karşılığı ya da banka üzerinden yapılır. Bağış limitlidir, her yıl değişir. Bu yıl en yüksek 300 bin TL'dir. O tarihte 50-55 bin TL'ydi. Kayıtlarda 15 milyon TL'den söz ediliyor. Elden bağış olsa 50-55 bin liralık makbuzları olması gerekiyor. banka kayıtları yok." Başaran, CHP'den bağış dekontlarına dair bir açıklama yapılmadığını hatırlatarak, "Bülent Bey bana 'böyle bir bağış hesabı yok' dedi. İl başkanlıkları bağış hesabı açamıyor. 'Bir Tuğla da Sen Koy' kampanyasıyla ilgili, (Kılıçdaroğlu'nun avukatı) Mustafa Kemal Çiçek'in söylediğine göre de, böyle bir kayıt yok. O kampanyada da 130 bin TL civarı bir para toplanmıştı' dedi" bilgisini verdi.
Etiketler : chp para sayma milyon
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