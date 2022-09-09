24 kameramanı Uğur Tüney, Afganistan'da yaptığı haber ile ödüle layık görüldü

Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin düzenlediği 26. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. 24 Haber merkezinden kameraman Uğur Tüney Afganistan'dan duyurduğu haber ve görüntülerle ödüle layık görüldü.

Pensir Rumuz'u özel haber ile 24 televizyonundan kameraman Uğur Tüney ve muhabir Adem Hançer ödüle hak kazandılar.

Uğur Tüney; "Ödülünü hayatını kaybeden usta kameraman Eliz Alıç'ın eşi ve oğlunun elinden aldı. Ben Bu ödülü değerli meslek büyüğümüz Eliz Alıç'ın yetiştirdiği tüm kameraman arkadaşlarımın adına alıyorum." sözleri ile duygu ve düşüncelerini ifade etti.

Eliz Alıç'ın Eşi "Eliz'in adını burada duymak benim için çok önemli. Herkese tekrar çok teşekkür ediyorum. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'da ödül alan habercileri tebrik etti. Türkiye'nin her yerinden, özellikle Ankara ve İstanbul'dan katılan bütün haber kameramanları ve muhabirlerimizi tebrik ediyorum. Meslek hayatlarında başarılar diliyorum."