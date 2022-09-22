İstanbul'da yağışlar başladı

24 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı!

22 Eylül Perşembe güncel hava durumu raporu yayımlandı. Rapora göre Bugün ve yarın hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşerken İstanbul'da bugün ve yarın hava sıcaklıklarının 16 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ile Antalya, Gaziantep, Kilis, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, (Sinop hariç) Karadeniz kıyıları, Karabük, Kastamonu, Sivas, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Tokat ve Kayseri'nin doğu ilçeleri, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

20 İL İÇİN SARI 4 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana, Artvin, Bursa, Giresun, Hatay, Mersin, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, K.Maraş, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat, Yalova ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yayınladı.

Bartın, Sakarya, Zonguldak ve Düzce için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.

SARI RENKLİ UYARI NEDİR?

Sarı, havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.

TURUNCU KODLU UYAIR NEDİR?

Hava durumunun tehlikeli olduğjnu belirtir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

BU HAFTA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Geçen hafta sonu yurdu etkisi altına alan çöl sıcaklıklarının ardından yeni haftaya serin ve yağışlı bir havayla girildi. Bugün ve yarın hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIĞI 16 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

İstanbul'da bugün ve yarın hava sıcaklıklarının 16 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Ankara ve İç Anadolu'da da ayaz etkili olacak. Karadeniz'in yüksek kısımlarında ise sulu kar görülebilir.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Osmaniye çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Mersin'in doğusunun iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İç Anadolu'nun doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Sivas çevreleri ile Kayseri'nin kuzey ve doğu, Yozgat'ın doğu ve Tokat'ın güney ve doğu ilçelerinde etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıklarının; mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyretmesi bekleniyor.