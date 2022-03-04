Canlı yayında 2 nokta bombalandı

24 TV muhabiri Adem Hançer ve kameraman şefi Uğur Tüney bölgeden sıcak gelişmeleri saniye saniye aktarmayı sürdürüyor. Canlı yayın esnasında iki sivil yerleşim alanına saldırı gerçekleşti. Bombardıman anı Türk televizyonlarında ilk kez yine 24 ekranlarında yayınlandı.

Rusya'nın saldırısı sivil 2 noktayı hedef aldı. Sivil hipodrom ve yarış pisti vuruldu. Dakikalar önce saldırı düzenlenen bölgede yaşananları 24 TV Muhabiri Adem Hançer ve 24 TV Kameramanı Uğur Tüney aktardı.