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04 Mart 2022 Cuma 13:30:00 - Güncelleme:04 Mart 2022 Cuma 13:53:00

24 Ekibi Serakib'de sıcak anları saniye saniye görüntüledi! Canlı yayında 2 nokta bombalandı

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması üzerinde dokuz gün geçti. Savaşın başladığı günden itibaren bölgede olan 24 TV ekibi yayınlarına kesintisiz devam ediyor. Rusya'nın saldırısı sivil 2 noktayı hedef aldı. Sivil hipodrom ve yarış pisti vuruldu.

24 TV muhabiri Adem Hançer ve kameraman şefi Uğur Tüney bölgeden sıcak gelişmeleri saniye saniye aktarmayı sürdürüyor. Canlı yayın esnasında iki sivil yerleşim alanına saldırı gerçekleşti. Bombardıman anı Türk televizyonlarında ilk kez yine 24 ekranlarında yayınlandı.

Rusya'nın saldırısı sivil 2 noktayı hedef aldı. Sivil hipodrom ve yarış pisti vuruldu. Dakikalar önce saldırı düzenlenen bölgede yaşananları 24 TV Muhabiri Adem Hançer ve 24 TV Kameramanı Uğur Tüney aktardı.

Etiketler : ı 24 TV Muhabiri Adem Hançer 24 TV Kameramanı Uğur Tüney 24 TV muhabiri Bombardıman
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